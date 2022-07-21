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Общество

Ростуризм планирует расширить программу субсидирования туристических авиаперелетов

Туроператоры смогут выкупать блоки мест на регулярных авиарейсах и в поездах по субсидированным тарифам. Такую инициативу обсуждают в Ростуризме, сообщили «Известиям» в ведомстве. 

Сейчас правительство субсидирует только чартерные рейсы для туристов. «Программа субсидирования чартеров востребована и бизнесом, и туристами. Сейчас мы с коллегами из Минтранса и туристическими компаниями прорабатываем возможность ее расширения на блок-места туроператоров в рамках железнодорожной перевозки и регулярных авиарейсов», — сообщили в Ростуризме. 

Соответствующие поправки в постановление правительства №799 о субсидировании чартеров будут внесены примерно через месяц, уверен источник «Известий», близкий к рабочей группе Ростуризма, на которой обсуждается этот вопрос. 

Бизнес надеется на скорейшее принятие поправок — это поможет поддержать внутренний туризм в России в межсезонье, считает председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин. 

В результате расширения программы субсидирования цены на туры по России могут упасть в 1,5-2 раза, считает эксперт. Он привел в пример стоимость поездки в Петропавловск-Камчатский. С тех пор, как туда стали летать субсидируемые чартеры, тур в этот город с перелетом, проживанием, питанием и некоторыми экскурсиями, можно приобрести за 48 тыс. рублей.

В 2022 году на программу субсидирования чартеров в целях поддержки туротрасли выделено 1,2 млрд рублей, из них на данный момент доступно 700 млн, следует из информации на официальном сайте Ростуризма.

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