Кратковременный дождь и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 21 июля

09:08, 21 июля 2022, ПАИ

21 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью преимущественно без осадков, в отдельных районах возможен туман. Ветер днем северных направлений умеренный, ночью неустойчивый слабый. Температура днем от +23 до +28, ночью от +11 до +16. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском гидрометцентре.

В Пскове без осадков. Температура днем от +26 до +28, ночью от +13 до +15. В Великих Луках днем небольшой кратковременный дождь. Ночью преимущественно без осадков, возможен туман. Температура днем от +23 до +25, ночью от +12 до +14.