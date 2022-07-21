Вода в Великой в районе городского пляжа Пскова не соответствует СанПиН

09:38, 21 июля 2022, ПАИ

По состоянию на 20 июля вода из реки Великой в районе городского пляжа Пскова не соответствует СанПиН по микробиологическим показателям, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области. В адрес администрации Пскова направлена информация о запрете купания на городском пляже.

Также специалисты проверили качество воды в районах. В Чудском озере (поселок Устье Гдовского района), озере Малый Иван (санаторий «Голубые озера» Невельского района), озере Крупейском (Пустошкинский район) вода соответствует СанПиН по микробиологическим, физико-химическим и паразитологическим показателям.

Воду из реки Утроя по микробиологическим показателям признали не соответствующей требованиям СанПиН. В адрес администрации Пыталовского района направлена информация о запрете купания в зоне рекреации данного водоема. По физико-химическим, паразитологическим показателям вода находится в норме.