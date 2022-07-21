Вопросы обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе обсудили в Пскове

09:55, 21 июля 2022, ПАИ

Преподаватели кафедры организации режима и оперативно-разыскной деятельности в УИС провели круглый стол с участием курсантов Псковского филиала академии и сотрудников УФСИН России по Новгородской, Смоленской и Калининградской областям. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

От УФСИН России по Псковской области в работе круглого стола, посвящённого вопросам обеспечения режима и безопасности в уголовно-исполнительной системе, приняли участие заместитель начальника отдела режима СИЗО-1 Игорь Зотов, начальник отряда ИК-2 Иван Иванов, начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными Андрей Элькин.

Практические работники поделились с курсантами особенностями прохождения службы в территориальных органах федеральной службы исполнения наказаний и обсудили проблемы, возникающие в настоящее время в деятельности отделов режима следственных изоляторов и отделов безопасности исправительных колоний.

Кроме того, предметом обсуждения стали актуальные проблемы практической деятельности, которые курсанты смогли увидеть при прохождении производственной практики.