Госавтоинспекторы напомнили псковским водителям о недопустимости коррупции

10:11, 21 июля 2022, ПАИ

В Пскове прошла ежегодная акция – «ГАИ против: ни дать, ни взять!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Название мероприятия говорит само за себя – профилактика коррупции. Госавтоинспекторы и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области вышли на очередной рейд по проверке документов и напомнили водителям о недопустимости проявлений коррупции на дороге», – рассказали в пресс-службе.

Согласно опросу общественного мнения «Давали ли вы когда-нибудь взятку сотруднику полиции?», который недавно был опубликован на официальном сайте областного управления, псковичи не участвуют в коррупционных схемах и не дают взяток сотрудникам полиции. По словам общественника Сергея Волкова, такие результаты опроса подтверждают эффективность профилактической работы с гражданами, подобные акции всегда актуальны.

Организаторы рейда вручили автолюбителям специальные памятки, напомнив последним об ответственности, ведь преступником является не только тот, кто берёт взятку, но и тот, кто её предлагает. Сотрудники ГИБДД сообщили водителям, что о каждом факте коррупции необходимости сообщать по телефону доверия УМВД России по Псковской области – 8(8112) 59-22-33.