Супруги Смирновы из Пскова отметили золотую свадьбу

10:20, 21 июля 2022, ПАИ

С юбилеем совместной жизни семью Смирновых поздравил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

От имени исполняющего полномочия главы Пскова Сергея Гаврилова и депутатского корпуса супругам вручили приветственный адрес и памятный подарок.

Виктор и Татьяна Смирновы 50 лет в браке. Оба родились в Великих Луках. Проживали не только в российских городах, но и в Эстонии. В Псков переехали в 2015 году.

Смирновы удостоены звания «Ветеран труда», а также награждены грамотами Министерства угольной промышленности и Министерства культуры.

На вопрос, в чём секрет долголетия семейного счастья и счастливого брака, Виктор Смирнов признался: просто любить друг друга. А ещё очень важно, что всегда рядом сын, невестка и любимые внуки, добавил он.