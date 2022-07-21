12 многоквартирных домов построено в Псковской области с начала 2022 года

10:28, 21 июля 2022, ПАИ

С января по июнь 2022 года в Псковской области построено за счет всех источников финансирования 12 многоквартирных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе государственной статистики по Псковской области.

В первом полугодии текущего года построено и введено в эксплуатацию 194 690 квадратных метров жилья. Также, за счет финансирования, построен 971 индивидуальный жилой дом. Из них 168 возведено на земельных участках, предназначенных для садоводства.