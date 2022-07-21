Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Защита лучших социальных проектов «Летнего университета» в Пскове состоится 22 июля

22 июля в смешанном формате пройдёт защита десяти лучших проектов «Акселератора социального проектирования» – образовательной программы в рамках международного проекта Министерства науки и высшего образования РФ «Летний университет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Как рассказал советник ректора ПсковГУ, один из руководителей программы Александр Захаров, в настоящее время эксперты выбирают лучшие проекты среди заявленных 14 вузами-участниками проекта по 10 критериям. Среди них: чёткость формулирования цели, актуальность и социальная значимость проекта, уникальность проекта, логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам, проработанность календарного плана, реалистичность бюджета, проработка показателей количественных и качественных результатов, реализуемость и реалистичность проектной идеи.

Максимальное количество баллов, которое может получить проект, – 100.

Обладатели первых трёх призовых мест получат ценные призы. Кроме того, все проекты примут участие в межуниверситетском конкурсе, по результатам которого будут определены три победителя.

По итогам обучения все участники получат два сертификата о прохождении дополнительных общеобразовательных программ – отраслевой и сквозной.

Напомним, «Акселератор социального проектирования» – сквозное направление, которое реализуется одновременно во всех 14 вузах-участниках «Летнего университета». В этом году основной упор был сделан на изучение инструментов эффективной реализации социальных проектов, темы которых определят сами студенты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 июля 2022

Главную проблему Локнянского района назвала глава муниципалитета
21 июля 2022

Достижения Локнянского района обсуждают в медиацентре ПАИ

21 июля 2022

В Пскове устанавливают сцену на Октябрьской площади
21 июля 2022

Марафон праздника: массовый костюмированный заплыв на сапах увидят псковичи 24 июля
21 июля 2022

Российские вузы переполнены студентами, которые возвращаются из Европы

21 июля 2022

На 7,7 % выросло число госпитализаций с COVID-19 в России за день
21 июля 2022

Семья Лапиных из Печор вошла в число победителей всероссийского конкурса
21 июля 2022

За 5 лет 9 человек стали почетными гражданами Пскова

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...