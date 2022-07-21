Защита лучших социальных проектов «Летнего университета» в Пскове состоится 22 июля

10:48, 21 июля 2022, ПАИ

22 июля в смешанном формате пройдёт защита десяти лучших проектов «Акселератора социального проектирования» – образовательной программы в рамках международного проекта Министерства науки и высшего образования РФ «Летний университет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Как рассказал советник ректора ПсковГУ, один из руководителей программы Александр Захаров, в настоящее время эксперты выбирают лучшие проекты среди заявленных 14 вузами-участниками проекта по 10 критериям. Среди них: чёткость формулирования цели, актуальность и социальная значимость проекта, уникальность проекта, логическая связность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам, проработанность календарного плана, реалистичность бюджета, проработка показателей количественных и качественных результатов, реализуемость и реалистичность проектной идеи.

Максимальное количество баллов, которое может получить проект, – 100.

Обладатели первых трёх призовых мест получат ценные призы. Кроме того, все проекты примут участие в межуниверситетском конкурсе, по результатам которого будут определены три победителя.

По итогам обучения все участники получат два сертификата о прохождении дополнительных общеобразовательных программ – отраслевой и сквозной.

Напомним, «Акселератор социального проектирования» – сквозное направление, которое реализуется одновременно во всех 14 вузах-участниках «Летнего университета». В этом году основной упор был сделан на изучение инструментов эффективной реализации социальных проектов, темы которых определят сами студенты.