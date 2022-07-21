Прогноз магнитных бурь: что ждёт псковичей на День города

15:03, 21 июля 2022, ПАИ

Геомагнитная буря может обрушиться на Землю 22-23 июля 2022 года, сообщили эксперты портала SpaceWeather.com, специализирующегося на наблюдении за солнечной активностью.

Изначально, по данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 23 июля в Пскове ожидалась магнитная буря уровня G1, однако сейчас ситуация изменилась: магнитосфера будет возбуждённой, но вероятность возникновения геомагнитной бури 22-23 июля равна всего 30%.

22 июля с полуночи и до шести часов утра по московскому времени в Пскове ожидаются геомагнитные возмущения. Утром ситуация улучшится, а к ночи 23 июля возмущения магнитосферы вернутся. Прекратятся они, как и в прошлый раз, в шесть часов утра.

После этого, вплоть до 17 августа, магнитных бурь не предвидится, однако 3 августа ожидается небольшая вспышка магнитной активности.

Магнитная буря может привести к серьезным сбоям в работе систем спутниковой навигации и радиосвязи, а также может вызвать сбои в работе энергосистем и ложные срабатывания систем защиты.