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Политика

2150 вопросов решили депутаты Псковской гордумы 6-го созыва за 5 лет

За пять лет Псковская городская Дума 6-го созыва провела 68 сессий. Состоялся 421 комитет, было решено 2150 вопросов, сообщил исполняющий полномочия главы Пскова Сергей Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он напомнил, что 15 июля завершилась работа 68-й сессии гордумы 6-го созыва. Законодательный процесс не прерывался ни на один день, несмотря на пандемию, уточнил Сергей Гаврилов. По его словам, все достигнутые результаты стали возможны благодаря общим усилиям, в том числе во взаимодействии с городской администрацией, с Псковским областным Собранием депутатов, правительством региона, жителями.

«Всех благодарю за работу, пять лет пробежали очень быстро», - добавил Сергей Гаврилов.

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