Любовь Николаева отметила важность финансирования безопасности школ и детсадов

11:33, 21 июля 2022, ПАИ

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Депутат гордумы по одномандатному округу №10 Любовь Николаева на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов работы Псковской городской Думы VI созыва, отметила важность финансирования безопасности школ и детсадов.

Любовь Николаева отметила, что, несмотря на все сложности бюджета, в Пскове продолжают существовать детские коррекционные сады, что очень важно. «Я считаю, что это большая заслуга и правительства Псковской области, и администрации города и депутатов, что продолжается финансирование коррекционных садов», — подчеркнула она.

По мнению депутата, очень важно, что не прекращалось финансирование безопасности образовательных учреждений всех уровней: и детских садов, и школ. «Это и новые ограждения, и обеспечение видеонаблюдением и так далее», — пояснила она.

Также Любовь Николаева подчеркнула, что в настоящее время все образовательные организации в Пскове могут предоставлять бесплатное питание обучающимся младших классов. Кроме того, большое внимание уделяется спорту: в частности, идет активное строительство ФОКОТов и стадионов (только в прошлом году их было построено три).