На 7,7 % выросло число госпитализаций с COVID-19 в России за день

12:10, 21 июля 2022, ПАИ

За минувшие сутки в России с коронавирусом госпитализировали 1 195 человек. Это на 7,7 % больше по сравнению с днём ранее, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

20 июля в стране выявлен 6 391 новый случай заболевания коронавирусом, вылечилось 4 529 человек, умерло 42 пациента.

Всего по состоянию на 21 июля в России выявлено 18 511 120 случаев заболевания коронавирусом, 17 924 372 человека выздоровело, 382 039 – умерло.