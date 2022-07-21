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Общество

Марафон праздника: массовый костюмированный заплыв на сапах увидят псковичи 24 июля

Массовый костюмированный заплыв на сапах увидят жители и гости Пскова 24 июля. Об этом рассказал президент Федерации sup-серфинга Псковской области Руслан Шалько на марафоне праздника в медиацентре Псковского агентства информации.

Руслан Шалько напомнил, что 24 июля в акватории реки Великой – на участке от Мирожского монастыря до Варлаамовской башни – пройдёт всероссийский фестиваль PskovSupFest.

«Для нас это мероприятие очень значимое. Хочется провести его максимально ярко, красочно, чтобы завлечь больше спортсменов в наш спорт, – отметил Руслан Шалько. – На фестиваль уже зарегистрировалось чуть больше ста участников».

Планируется, что фестиваль PskovSupFest будет ежегодным.

Руслан Шалько также отметил, что в фестивале смогут принять участие не только спортсмены, но и все желающие. Для этого в программу включён массовый костюмированный заплыв на сапах вдоль стен Псковского кремля.

«Если мы говорим о программе мероприятия, то у нас планируется выход спортсменов на дистанцию 15 километров. Затем будет выход команд на эстафету, и по прибытии всех команд участников соревнований и их награждения мы будем выходить на массовое шествие по реке в карнавальных костюмах. То есть все участники – более 100 человек – выйдут на сапах на реку в разных костюмах, дабы повеселить местных жителей», – рассказал Руслан Шалько.

По его словам, участники заплыва держат в тайне, какие у них будут костюмы, так как за лучший костюм будут вручаться хорошие призы.

Отметим, что официальное открытие фестиваля состоится в 10:00, закрытие – в 17:00.

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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