Глава Локнянского района: Мы ограничены в финансах

13:45, 21 июля 2022, ПАИ

Собственная доходная часть Локнянского района составляет 17 %, всё остальное – субсидии. Об этом заявила глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

«Мы ограничены в финансах», – посетовала глава Локнянского района.

Она отметила, что большая часть средств из бюджета уходит на сферы образования и спорта.

«Для нас есть много интересных программ, в которых хотелось бы принять участие, но для нас сложность – проект. Для этого необходим как минимум миллион рублей, а для нас эта сумма нереальная», – рассказала Нина Степанова и добавила, что это именно та вещь, которая сдерживает темп развития района.