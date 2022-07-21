Глава Локнянского района: Мы ограничены в финансах
Собственная доходная часть Локнянского района составляет 17 %, всё остальное – субсидии. Об этом заявила глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.
«Мы ограничены в финансах», – посетовала глава Локнянского района.
Она отметила, что большая часть средств из бюджета уходит на сферы образования и спорта.
«Для нас есть много интересных программ, в которых хотелось бы принять участие, но для нас сложность – проект. Для этого необходим как минимум миллион рублей, а для нас эта сумма нереальная», – рассказала Нина Степанова и добавила, что это именно та вещь, которая сдерживает темп развития района.
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