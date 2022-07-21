XII Василёвские чтения пройдут в Пскове 22-23 июля

14:09, 21 июля 2022, ПАИ

XII Василёвские чтения, посвящённые памяти краеведа, почётного гражданина Пскова Ивана Василёва, пройдут 22-23 июля. В частности, в мероприятии примут участие студенты и преподаватели ПсковГУ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Василёвские чтения – ежегодное мероприятие, которое проводит Псковский археологический центр при поддержке управления культуры администрации Пскова. Цель – изучение исторического и культурного наследия родного города, края. Участники чтений – историки, краеведы, музейные работники, архивисты, библиотекари и другие специалисты из Пскова, Псковской области.

В числе выступлений в программе мероприятий заявлены доклады преподавателей кафедры отечественной истории ПсковГУ: профессора Анатолия Филимонова, доцента Зои Тимошенковой («Источники пополнения населения Пскова в последней четверти XVIII века»), доцента Екатерины Гончаровой («Публикации исследователей дореволюционного периода по социальной истории региона второй половины XVIII века в свете современной исследовательской повестки»). Директор колледжа ПсковГУ Мария Павлова расскажет об опыте привлечения материалов церковного учёта на современном этапе изучения демографических процессов региональной истории дореволюционного периода». Студент бакалавриата ПсковГУ Иван Полонский подготовил доклад на тему «Отражение событий эпохи Петра Великого в «Летописи Острова и его уезда Псковской губернии» Н.А. Панова».

Добавим, в этом году чтения также приурочены к 185-летию со дня рождения первого историка Великих Лук Михаила Семевского, 185-летию со дня рождения псковского коллекционера-любителя Фёдора Плюшкина, 120-летию со дня рождения писателя русского зарубежья Леонида Зурова, 100-летию со дня рождения архитектора-реставратора Всеволода Смирнова, 100-летию со дня рождения архитектора-реставратора, искусствоведа Елены Морозкиной. Мероприятия состоятся в рамках празднования Дня города.

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.