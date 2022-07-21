Как создаются музейные путеводители, узнали участники «Летнего университета» в Пскове

14:15, 21 июля 2022, ПАИ

Профессор Псковского государственного университета, доктор филологических наук Илона Мотеюнайте провела занятие по программе «Речь – язык – культура» для белорусских студентов - участников федерального проекта «Летний университет–2022» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Встреча была посвящена музейным путеводителям. Лектор познакомила ребят с историей их появления и развития.

«Все, кто живёт в Пскове и дарит его гостям, видят город по-разному, – отметила спикер. – Нам всегда интересно, как воспринимают Псков туристы. Порой они замечают такое, к чему местные жители уже присмотрелись и «придышались».

На второй части занятия студенты обменяются своими впечатлениями от экскурсий и прогулок по Пскову в формате игры «вертушка».

«Каждый из ребят сможет высказаться о нашем городе, каким они его увидели. В итоге получится полноценный связанный текст», – отметила Илона Мотеюнайте.

Напомним, федеральный проект «Летний университет», оператором которого является ПсковГУ, проходит на площадке 14 российских вузов. Координатором выступает Министерство науки и высшего образования РФ.

Участниками проекта стали более 700 студентов из девяти стран мира: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Сирии, ДНР и ЛНР.

Кроме того, во всех вузах реализуется сквозное направление – «Акселератор социального проектирования». Программу разработали в ПсковГУ. Каждый участник «Летнего университета» в составе группы не только создаст паспорт социального проекта, но и наметит шаги по его реализации. «Акселератором» запланировано по шесть лекционных и практических занятий. Все проекты примут участие в межуниверситетском конкурсе, по результатам которого будет определено три победителя.

Кроме образовательной составляющей, студентов ждут экскурсионные программы, спортивные мероприятия, кружки по интересам, а также тематические встречи, форумы, мастер-классы. Принимающей стороной оплачивается проезд, проживание, питание, обучение, экскурсионная программа и досуговые мероприятия.