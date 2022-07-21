Псковская область имеет наименьший в СЗФО долг по зарплате перед населением

14:51, 21 июля 2022, ПАИ

Псковская область имеет самую маленькую сумму просроченных задолженностей по зарплатам среди регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом свидетельствуют данные Росстата о просроченной задолженности по заработной плате на 1 июля 2022 года.

Список регионов по количеству долгов:

Санкт-Петербург - 32,4 млн руб.

Архангельская область - 29,9 млн руб.

Ленинградская область - 24,9 млн руб.

Республика Коми - 21,3 млн руб.

Калининградская область - 11,8 млн руб.

Новгородская область - 5,8 млн руб.

Республика Карелия - 5 млн руб.

Мурманская область - 1,1 млн руб.

Псковская область - 0,8 млн руб.

У организаций Вологодской области в этом году нет долгов по зарплате.

На 1 июля 2022 г. в России суммарная задолженность по заработной плате составила 801,7 млн рублей и по сравнению с 1 июня 2022 г. снизилась на 88,3 млн рублей (на 9,9%). Данные предоставлены организациями наблюдаемых видов экономической деятельности (не относящимися к субъектам малого предпринимательства).