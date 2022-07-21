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Общество

Продукты пчеловодства могут приобрести псковичи на «Вкусной пятнице» в Россельхозбанке

22 июля на мини-ярмарке «Вкусная пятница» РСХБ можно будет приобрести мёд, бальзамы, свечи, флорентийские аромасаше, продукты пчеловодства от СПССПО кооператива «Маяк». Мероприятие проходит каждую пятницу в здании главного офиса Псковского филиала Россельхозбанка (Псков, улица Некрасова, 44а) с 11:00 до 15:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхозбанка.

«Вся продукция сделана из натурального мёда и продуктов пчеловодства, которые мы получаем напрямую с пасеки, расположенной в Палкинском районе Псковской области, – отметил автор проекта Нина Соловьёва. – Наш полезный и ароматный мёд впитал букет летнего разнотравья местных полей и лугов: донника, василька лугового, иван-чая, клевера, дягиля, мордовника, таволги, девясила и многих других».  

Флорентийские аромасаше, по словам Нины Соловьёвой, выполнены из натурального воска с добавлением натуральных трав и эфирных масел. «Они такие нежные, ароматные, душевные – все наши покупатели их очень любят приобретать», – заметила Нина Соловьёва.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Своё Родное».

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