Заслуженный тренер России Владимир Калиниченко отмечает свой день рождения 21 июля

14:58, 21 июля 2022, ПАИ

Калиниченко Виктор Петрович родился 21 июля 1952 года. В этом году он отмечает свое 70-летие. С 1973 Виктор Петрович работает в МБУ «СШОР по плаванию «Барс». С мая 1992 года по апрель 2011 года был директором специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс». На должности руководителя проявились его организаторские способности, направленные на создание оптимальных условий для практического решения задач учебного и воспитательного процесса: настойчивость, предприимчивость и деловитость, самостоятельность в принятии решений, умение ценить и организовывать свое рабочее время, время своих коллег, время учеников.

С апреля 2011 года по настоящее время работает заместителем директора по учебно-спортивной работе. Виктор Петрович творчески относится к делу, смело экспериментирует, обладает конструктивным мышлением. Он выполняет ведущую роль в планировании учебно-тренировочного процесса, составляет и корректирует программу тренировочных воздействий (средств, методов, режимов выполнения упражнений и т. д.) на основе закономерностей управления оптимальной динамикой развития физический качеств, функциональных возможностей и становления спортивного мастерства юных пловцов. Разрабатывает индивидуальные перспективные планы подготовки для высококвалифицированных пловцов групп спортивного совершенствования с прицелом на участие в крупнейших всероссийских и международных соревнованиях.

Калиниченко Виктор Петрович имеет звание «Заслуженный тренер России», почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации», награжден медалью «За трудовую доблесть», является ветераном труда.

В 2000 году Виктор Петрович был избран в президиум Всероссийской федерации плавания, и в настоящее время он отвечает за развитие плавания в Северо-Западном регионе. Виктор Петрович пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди спортивной общественности города Пскова.