Уничтожающих борщевик овец привезут в Локнянский район

15:21, 21 июля 2022, ПАИ

В Локнянском районе появится овцеводство, сообщила глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

«Надеюсь, у овцевода всё получится. У него небольшая площадь, но он уже построил загоны, начал закуп овец. Овцы у него новозеландские, у него серьезный подход, – рассказала глава района. – Овцы – лучший борец с борщевиком, с ним у нас проблемы, а они могут решить эту проблему».

Отметим, что одними из первых с помощью овец с борщевиком стали бороться в Шотландии. На эту тему там даже опубликованы научные работы. Есть примеры борьбы с борщевиком при помощи овец и в России, например в Тверской области.