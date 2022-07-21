О развитии сельского хозяйства в Локнянском районе рассказала глава муниципалитета

15:27, 21 июля 2022, ПАИ

О развитии сельского хозяйства в Локнянском районе рассказала глава муниципалитета Нина Степанова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 21 июля.

Нина Степанова напомнила, что раньше Локнянский район славился своими заводами и предприятиями, а сейчас район специализируется на сельском хозяйстве.

«Сейчас мы начали снова распахивать землю, к нам пришли фермеры, – отметила глава района. – Посевы радуют на сегодня. Сеют озимые, яровые и кормовые культуры. У нас три крепких фермера и есть небольшой сельскохозяйственный кооператив».

Она также отметила, что в районе много садов с яблоками, грецкими орехами и сливами.