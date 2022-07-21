Главный редактор «Псковской правды» станет одним из членов жюри на конкурсе пирогов

15:46, 21 июля 2022, ПАИ

Главный редактор интернет-газеты «Псковская правда» Максим Андреев станет одним из членов жюри на конкурсе пирогов, который пройдёт 23 июля в рамках Праздника псковского пирога.

«Я в плане пирогов абсолютно всеяден, благо есть предпосылки. Теща у меня готовит осетинские пироги, беляши и чебуреки, мама — чемпион по шарлотке и пирогу с ревенем. А в рамках журналистского проекта «Мужчина на кухне» на ПАИ я как-то участвовал в процессе приготовления и дегустации сугубо псковских пирогов: губников, борканников, накрёпков. В общем, больше пирогов, хороших и разных!» – заявил Максим Андреев.

Также он пообещал судить справедливо и быть открытым ко всему новому.

Конкурс пройдет на празднике «Псковский пирог» 23 июля в парке Строителей. Зарегистрироваться на конкурс можно непосредственно на мероприятии с 10:00 до 12:00: для этого нужно будет получить номер, сделать фото на память и разместить пирог на общем столе.