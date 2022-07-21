Борщевик поможет ликвидировать разливы нефти

15:48, 21 июля 2022, ПАИ

Ученые разработали способ получения эффективного сорбента из борщевика Сосновского для устранения разливов нефти и нефтепродуктов и очистки технической воды, сообщили в Telegram-канале Министерства науки и высшего образования РФ.

«Сорбент позволит ликвидировать аварийные разливы нефти и нефтепродуктов на суше и в акватории и очищать техническую воду. Время активного впитывания сорбентом составляет до полутора часов, а его сорбционная емкость выше на 50%, чем у других органических аналогов», — отметил в Минобрнауки.

Помимо этого, разработка решит проблему распространения в России опасного вида борщевика, который проникает в естественные экосистемы и практически полностью их разрушает.