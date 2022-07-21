Марафон праздника: солистки арт-группы Soprano выложат фотографии в своих соцсетях из Пскова

16:16, 21 июля 2022, ПАИ

Солистки арт-группы Soprano Турецкого на марафоне в медиацентре ПАИ рассказали, что обязательно познакомятся с городом и выложат фотографии в свои социальные сети. Артистки приедут накануне концерта, поэтому у них будет возможность прогуляться по Пскову.

Девушки отметили, что ни разу не были в Пскове, но очень рады предоставленной возможности. Также они с нетерпением ждут концерта, уверены, что праздник получится грандиозным. «Для нас большая честь поздравить Псков с Днем города», — подчеркнула Анастасия Панфилова.

Большой праздничный концерт на Октябрьской площади начнется в 19:00 концертом псковской кавер-группы «Красивая». Далее в программе выступления арт-группы «Soprano Турецкого» и Елизаветы Матрешки с группой Drum & Jazz. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в сюжете ПАИ.