Жители Пскова четыре часа без остановки будут читать стихи и прозу

16:48, 21 июля 2022, ПАИ

23 июля с 14:00 до 18:00 в Детском парке у библиотеки им. В. А. Каверина (Октябрьский проспект, дом 7а) пройдет уникальный чтецкий марафон — первый всероссийский День чтения вслух «Живая классика». В акции сможет принять участие любой желающий, выступить и прочитать вслух свой любимый отрывок из поэзии или прозы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В этот день тысячи жителей разных городов России объединятся в литературном нетворкинге. «На первом всероссийском Дне чтения вслух «Живая классика» участников ждет много качественной литературы, знакомств с единомышленниками и хорошего настроения. Любой человек сможет в этот день выступить и прочитать свой любимый отрывок из поэзии или прозы, продекламировать отрывки из любовной лирики или путевых заметок, приключенческих историй и фантастических повестей», - отметили организаторы.

Для участия в акции нет никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литературе. Кафе, театр, вокзал, торговый центр и даже пожарная часть — подать заявку для участия в программе акции могла любая площадка.

«Книги объединяют. Литературные произведения позволяют людям обсуждать острые проблемы, важные вопросы без перехода на личные какие-то моменты. Чтение позволяет задуматься над очень похожими жизненными ситуациями, посмотреть со стороны, принять важное решение. Потому я уверена, что 23 июля станет не только Днем чтения вслух, но и днем коллективного думания», — поделилась президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Подростков ждет творческий подарок от многолетнего партнера проекта — Театрального института имени Бориса Щукина. Педагог и режиссер Андрей Задубровский проведет интерактивное занятие: научит юных артистов, как держать внимание зрителей и не бояться выступать перед публикой, займется с ними отработкой дикции и движений. У принявших участие в акции школьников появится уникальная возможность поучиться у мэтра сцены.

Также запланированы выступления творческих коллективов, артистов и специальных гостей.

В Пскове акция пройдет и на других площадках: в проектном офисе «Команда 2018» (улица Некрасова, дом 19), в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, дом 1Б), в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, дом 2) и в сквере Искусств около Центральной городской библиотеки (улица Конная, дом 6).

Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.

Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие, зарегистрироваться и найти площадку, можно на официальном сайте и группе в социальной сети Всероссийского дня чтения вслух: https://деньчтениявслух.рф/, https://vk.com/denvsluh.

Организатор акции — фонд «Живая классика», проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Партнеры проекта — театральный институт имени Бориса Щукина, а также «VK Клипы» https://vk.com/vkclips и «Единое Видео VK» https://vk.com/video. Акция проходит при поддержке глав регионов.

Добавим, что со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.