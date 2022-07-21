Как управлять эмоциями, узнали участники «Летнего университета» в Пскове
Лекцию на тему «Эмоциональный интеллект – ключ к успеху, или Когда в ладу с собой и другими» провела для участников «Летнего университета» психолог, системный семейный психотерапевт Елена Чекалина. Встреча прошла сегодня, 21 июля, в ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Студенты познакомились с понятием «Эмоциональный интеллект» и областями его применения для построения любых отношений, конструктивного решения конфликтов и управления собственными переживаниями.
Вместе со спикером ребята рассмотрели основные и базовые эмоции и провели практическую часть с использованием измерителя настроения, пульта управления эмоциями и кейсов на отработку навыков.
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