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Общество

Мастер-класс по методике проведения фокус-групп провели для участников «Летнего университета» в Пскове

Кандидат социологических наук, доцент Псковского государственного университета Сергей Кулдин сегодня, 21 июля, провёл мастер-класс по тестированию медиапродукта для белорусских студентов, участвующих в проекте «Летний университет – 2022». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Всегда интересно работать с информацией как с социальным феноменом, – отметил спикер. – Есть такой подход, как качественная социология. Она как раз занимается ментальными установками, коммуникациями, движениями информации. В рамках качественной социологии и разработана методика, называемая фокус-группой».

Этот метод часто используется на самых ранних этапах довольно внушительного процесса выведения новых продуктов на рынок. Обычно при отборе концепций новых продуктов используется серия фокус-групп для тестирования нескольких вариантов. Желаемый результат – не просто подсчёт голосов за и против каждого варианта, а, скорее, некий «инсайт», который поможет авторам «сконструировать» один лучший концепт, который вберёт в себя лучшее из обсуждаемого.

Спикер познакомил участников мастер-класса с методикой проведения фокус-групп и показал, как она работает на практике. Новые знания студенты смогут применить для корректировки медиапродукта, который они разрабатывают в рамках образовательной программы «Летнего университета».

Напомним, федеральный проект «Летний университет», оператором которого является ПсковГУ, проходит на площадке 14 российских вузов. Координатором выступает Министерство науки и высшего образования РФ.

Участниками проекта стали более 700 студентов из девяти стран мира: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Сирии, ДНР и ЛНР.

Кроме того, во всех вузах реализуется сквозное направление – «Акселератор социального проектирования». Программу разработали в ПсковГУ. Каждый участник «Летнего университета» в составе группы не только создаст паспорт социального проекта, но и наметит шаги по его реализации. «Акселератором» запланировано по шесть лекционных и практических занятий. Все проекты примут участие в межуниверситетском конкурсе, по результатам которого будет определено три победителя.

Кроме образовательной составляющей, студентов ждут экскурсионные программы, спортивные мероприятия, кружки по интересам, а также тематические встречи, форумы, мастер-классы. Принимающей стороной оплачивается проезд, проживание, питание, обучение, экскурсионная программа и досуговые мероприятия.

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