Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

400 порций ухи будет на фестивале «Псковская уха 2022»

К завершению соревнований на рыболовно-спортивном фестивале «Псковская уха 2022» организаторами будет приготовлено 400 порций ухи из такой рыбы, как: окунь, судак, щука, сообщил Псковскому агентству информации вице-президент Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов.

Соревнования пройдут в трёх номинациях: поплавочная удочка, спиннинг и донная удочка. Для ловли разрешена вся рыба, которая водится в реке Великой, ограничений нет. По словам Игоря Иванова, раньше была отдельная номинация – «Самый экзотический улов», где люди приносили то, что они выловили кроме рыбы. Попадались кружки, ботинки и другие предметы, которые зацепились случайно.

Игорь Иванов также рассказал, что рыбакам нельзя желать удачи. Для тех псковичей, кто хочет поддержать участников, лучше использовать выражение «Ни хвоста, ни чешуи».

Спонсорами мероприятия выступают рыболовные магазины в городе Пскове, они предоставят победителям призы в виде рыболовных снастей и подарочных сертификатов. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 июля 2022

Добровольцы начали оцифровку всех номеров газеты «Гдовская заря»
21 июля 2022

Михаил Ведрников и Борис Елкин обсудили подготовку к Дню города
21 июля 2022

Накануне Дня города юным псковичам вручили паспорта

21 июля 2022

Общественные туалеты в Пскове могут сделать платными из-за вандалов
21 июля 2022

В Псковском перинатальном центре проходит двухдневный мастер-класс по акушерству и гинекологии для медиков региона
21 июля 2022

19 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за последние сутки
21 июля 2022

Геральдический Совет при Президенте РФ утвердил новые флаг и герб Печорского района
21 июля 2022

Новая школа на Заслонова в Великих Луках готова на 97%

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...