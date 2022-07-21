400 порций ухи будет на фестивале «Псковская уха 2022»

17:16, 21 июля 2022, ПАИ

К завершению соревнований на рыболовно-спортивном фестивале «Псковская уха 2022» организаторами будет приготовлено 400 порций ухи из такой рыбы, как: окунь, судак, щука, сообщил Псковскому агентству информации вице-президент Федерации рыболовного спорта Псковской области Игорь Иванов.

Соревнования пройдут в трёх номинациях: поплавочная удочка, спиннинг и донная удочка. Для ловли разрешена вся рыба, которая водится в реке Великой, ограничений нет. По словам Игоря Иванова, раньше была отдельная номинация – «Самый экзотический улов», где люди приносили то, что они выловили кроме рыбы. Попадались кружки, ботинки и другие предметы, которые зацепились случайно.

Игорь Иванов также рассказал, что рыбакам нельзя желать удачи. Для тех псковичей, кто хочет поддержать участников, лучше использовать выражение «Ни хвоста, ни чешуи».

Спонсорами мероприятия выступают рыболовные магазины в городе Пскове, они предоставят победителям призы в виде рыболовных снастей и подарочных сертификатов. Со всей информацией о праздновании Дня города Пскова, а также с фото- и видеоматериалами можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.