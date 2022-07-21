Еще один автомобиль попал в объектив камеры при выбросе мусора в Пскове

17:59, 21 июля 2022, ПАИ

На контейнерной площадке на ул. Космической, которая с каждым днем все больше превращается в свалку, был запечатлен автомобиль, с которого выкинули свой мусор рядом с контейнером, до которого пару метров, не более. Об этом говорится в сообществе «Жесть по-псковски».



Ранее мы уже писали о том, что на данной площадке очень сложная ситуация с содержимым контейнеров (больше половины контейнеров наполнены строительным мусором) и тем, что люди несут на площадку (землю с участков, золу, ветки и т. п.).

Буквально за 2 недели гора веток высотой с человеческий рост выросла рядом с площадкой, а обычные пакеты с мусором не могут донести до контейнера, выкидывают из машин и кладут рядом на площадке, после чего их растаскивают животные и птицы, создавая условия для антисанитарии. При этом нашими сотрудниками неоднократно ловились нарушители складирования не ТКО и привлекались к ответственности.

Многое зависит от нас с вами! Если создать атмосферу общественного осуждения, непринятия такого поведения, если не бояться фиксировать фото машин и публиковать, то нарушителей станет меньше. Ведь это наш с вами город!