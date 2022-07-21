Инсталляцию с кузнечного фестиваля в Пскове разберут на фрагменты

18:01, 21 июля 2022, ПАИ

В Пскове подарок-инсталляцию от кузнечных мастеров разберут на фрагменты. Её намерены перевезти в Кузнечный двор для доработки и дальнейшего расположения на территории Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской администрации.

В то же время по мнению организатора международного кузнечного фестиваля в Пскове Тимофея Силича, инсталляцию нужно разобрать на объекты и установить их в различных частях города для постоянной экспозиции.

Одно из предположительных мест для размещения фрагмента «Русские сезоны» – Псковский областной колледж искусств. Расположение других фрагментов находится на рассмотрении. Впереди решение технических задач и согласование вопросов по установке, уточнил Тимофей Силич.

В настоящий момент композицию из арт-объектов кузнецов ещё можно увидеть в Финском парке.

Напомним, что международный кузнечный фестиваль проходил в Пскове 16 июля. В рамках мероприятия лучшие кузнецы России сделали отдельные композиции, которые в конце закрепили в одну инсталляцию в Финском парке.