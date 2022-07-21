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В Пыталовском районе прошла церемония награждения лучших воспитанников образовательных учреждений

Награждение лучших воспитанников образовательных учреждений Пыталовского района. Фото: Наша жизнь

 

По сложившейся доброй традиции прошла торжественная церемония награждения лучших обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Пыталовского района по итогам 2021 – 2022 учебного года. Об этом ПАИ рассказала корреспондент районной газеты «Наша жизнь».

На торжественный приём были приглашены 32 обучающихся, родители, гости сегодняшнего мероприятия. Среди них — победители районных олимпиад школьников и призёров областных олимпиад, районного этапа Международных конкурсов, отличники учёбы, лучшие спортсмены из Пыталовской, Белорусской, Гавровской и Линовской школ района, а также воспитанники Пыталовской школы искусств, Дома детского творчества, детской спортивно-юношеской школы. 

Глава Пыталовского района Вера Кондратьева поблагодарила обучающихся за их отличные успехи в школе и дополнительные достижения в других областях, а также родителей за воспитание и поддержку своих детей. Она вручила им благодарственные письма, денежные премии и знаки ГТО высшей пробы.

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