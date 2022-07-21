В Пскове на улице Поземского 23 и 24 июля ограничат движение

19:04, 21 июля 2022, ПАИ

С 23 по 24 июля на участке улицы Леона Поземского от улицы Алмазной до улицы Шоссейной будет ограничено движение транспорта в связи с произведением работ по переустройству инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.



Работы проводятся в рамках реконструкции улицы Леона Поземского в городе Пскове ввиду с производственной необходимостью.



Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда.



При движении просьба обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.