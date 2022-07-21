Геральдический Совет при Президенте РФ утвердил новые флаг и герб Печорского района

19:19, 21 июля 2022, ПАИ

Новый флаг и герб Печорского района утверждены Геральдическим Советом при Президенте РФ.



30 июня было получено свидетельство об утверждении герба и флага Печорского района Псковской области.



Представляем официальное описание герба: «В лазоревом поле, под выходящей из серебряного облака дланью, пальцы которой сложены в троеперстие, – на зеленой земле, одна подле другой, золотые горы с чёрным входом в пещеру и каменная крепостная башня с полуразрушенным верхом, от которой к левому краю отходит каменная крепостная стена. Девиз «Богом зданные пещеры» начертан золотыми литерами на лазоревой ленте».



Официальное описание флага: «Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, на котором воспроизводится композиция из герба Печорского района, фигуры которой выполнены с заменой золота, серебра и лазури соответственно желтым, белым и голубым цветами. Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны. Флаг составлен на основе герба и повторяет его символику».



Отметим, что использование герба и флага Печорского района регламентируется решением Собрания депутатов Печорского района № 5 от 28 сентября 2021 года.