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Общество

19 человек выздоровели от коронавируса в Псковской области за последние сутки

Статистику по коронавирусу в регионе опубликовал Официальный Telegram-канал Псковской области.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 111 668 (+22).
Выздоровело – 109 587 (+19).
Умерло – 1876 (+1).

Псков – 35386/11
Великие Луки – 17137/2
Бежаницкий район – 1488/2
Великолукский район – 2697/0
Гдовский район – 2006/0
Дедовичский район – 2873/0
Дновский район – 892/0
Красногородский район – 1015/0
Куньинский район – 983/0
Локнянский район – 1075/0
Невельский район – 5027/0
Новоржевский район – 1168/0
Новосокольнический район – 3151/1
Опочецкий район – 3419/1
Островский район – 5277/2
Палкинский район – 1082/0
Печорский район – 2533/1
Плюсский район – 1728/0
Порховский район – 4011/0
Псковский район – 8872/2
Пустошкинский район – 1378/0
Пушкиногорский район – 1475/0
Пыталовский район – 1466/0
Себежский район – 2890/0
Струго-Красненский район – 1875/0
Усвятский район – 718/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46

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