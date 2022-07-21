В Псковском перинатальном центре проходит двухдневный мастер-класс по акушерству и гинекологии для медиков региона
В Псковском перинатальном центре проходит двухдневный мастер-класс с участием главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии в Северо-Западном федеральном округе, профессора Антона Михайлова. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
В мероприятиях принимают участие врачи Псковского перинатального центра и районов области. Запланирован ряд выступлений и практических занятий на базе отделений перинатального центра.
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