Накануне Дня города юным псковичам вручили паспорта

21:03, 21 июля 2022, ПАИ

Торжественный церемониал вручения паспортов РФ юным псковичам состоялся в преддверии Дня города Пскова в четверг, 21 июля, в Городском культурном центре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Во вручении паспортов приняли участие и.п. главы города Пскова Сергей Гаврилов, заместитель главы города Владимир Воробьев и почетный гражданин Пскова Анатолий Мультах.

«С этого дня вы становитесь полноправными гражданами нашей огромной страны. Это накладывает на каждого из вас определенную ответственность и в то же время дает государственную защиту конституционных прав. Верю, что вы станете активными, неравнодушными гражданами и патриотами нашей страны», – подчеркнул Сергей Гаврилов, вручая паспорта юным псковичам.

Владимир Воробьев пожелал ребятам здоровья, оптимизма, благополучия, счастья и реализации всех планов.

Отметим, творческий подарок для участников мероприятия преподнесли танцевальные и музыкальные коллективы Пскова.