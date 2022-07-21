Накануне Дня города юным псковичам вручили паспорта
Торжественный церемониал вручения паспортов РФ юным псковичам состоялся в преддверии Дня города Пскова в четверг, 21 июля, в Городском культурном центре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Во вручении паспортов приняли участие и.п. главы города Пскова Сергей Гаврилов, заместитель главы города Владимир Воробьев и почетный гражданин Пскова Анатолий Мультах.
«С этого дня вы становитесь полноправными гражданами нашей огромной страны. Это накладывает на каждого из вас определенную ответственность и в то же время дает государственную защиту конституционных прав. Верю, что вы станете активными, неравнодушными гражданами и патриотами нашей страны», – подчеркнул Сергей Гаврилов, вручая паспорта юным псковичам.
Владимир Воробьев пожелал ребятам здоровья, оптимизма, благополучия, счастья и реализации всех планов.
Отметим, творческий подарок для участников мероприятия преподнесли танцевальные и музыкальные коллективы Пскова.
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Накануне Дня города юным псковичам вручили паспорта
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