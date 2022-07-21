Общественные туалеты в Пскове могут сделать платными из-за вандалов

20:45, 21 июля 2022, ПАИ

Плата за пользование общественными туалетами может быть введена в Пскове. Связано это с ежедневным вредительством и порчей посетителями санитарных комнат, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации.

Одним из последних, и уже не впервые, пострадал общественный туалет, который расположен в парке Строителей. На этот раз посетители выломали двери в кабинке и попытались оторвать радиатор.

В администрации города подчеркнули, что еще не было ни одного дня, чтобы обслуживающая общественные туалеты организация не фиксировала порчу или кражу со стороны посетителей.

«Камеры видеонаблюдения в парке Строителей покажут, чьих это рук дело. Но ситуация в целом удручающая. Если так пойдет и дальше, туалеты станут платными», – подчеркнули в пресс-службе.