Михаил Ведрников и Борис Елкин обсудили подготовку к Дню города

21:22, 21 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой администрации Пскова Борисом Елкиным подготовку ко Дню города.

В этом году город отмечает 1119-летие с первого упоминания Пскова в летописи и 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Программа предстоит насыщенная:

в течение двух дней пройдет спортивный «Кубок Освобождения»;

состоится традиционный фестиваль «Псковская уха», турнир по гребле и новый фестиваль PskovSupFest;

на «Электроне» пройдет военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова»;

основными площадками для юных гостей станут Финский парк, где откроются аттракционы, и Детский парк;

23 июля вечером на Октябрьской площади состоится концерт «Сопрано Турецкого», а затем – салют.

«Территория от Октябрьской площади до ул. Некрасова в субботу будет пешеходной – прошу учитывать это при планировании маршрутов», – написал в своём Telegram глава региона.

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