Михаил Ведрников и Борис Елкин обсудили подготовку к Дню города
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой администрации Пскова Борисом Елкиным подготовку ко Дню города.
В этом году город отмечает 1119-летие с первого упоминания Пскова в летописи и 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Программа предстоит насыщенная:
- в течение двух дней пройдет спортивный «Кубок Освобождения»;
- состоится традиционный фестиваль «Псковская уха», турнир по гребле и новый фестиваль PskovSupFest;
- на «Электроне» пройдет военно-исторический фестиваль «На рубежах Пскова»;
- основными площадками для юных гостей станут Финский парк, где откроются аттракционы, и Детский парк;
- 23 июля вечером на Октябрьской площади состоится концерт «Сопрано Турецкого», а затем – салют.
«Территория от Октябрьской площади до ул. Некрасова в субботу будет пешеходной – прошу учитывать это при планировании маршрутов», – написал в своём Telegram глава региона.
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