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Общество

В следующем году Псковская область планирует привлечь 113 квалифицированных кадров из других регионов

Весной Псковская область распоряжением Правительства РФ была включена в перечень субъектов приоритетного привлечения трудовых ресурсов, напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram.

По программе повышения мобильности трудовых ресурсов в следующем году область планирует привлечь 113 квалифицированных кадров из других регионов. 

Восьми предприятиям области будет предоставляться субсидия в 225 тыс рублей на каждого привлечённого работника. Средства должны быть направлены на оплату переезда и аренду жилья. На эти цели в 2023 году регион получит 25,2 млн рублей.

«Также мы вошли в число 25 регионов-участников ещё одной перспективной программы, разрабатываемой Минтрудом. Она рассчитана на молодых людей и девушек до 35 лет, которые готовы сменить место жительства ради карьерных перспектив. В скором будущем они смогут получать финансовую помощь в размере 116 тыс рублей на переезд и оплату аренды жилья на первое время», – отметил губернатор.

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