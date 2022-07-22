Рецепт грушевого пирога появился в интернете от Галины Невалённой

23:35, 21 июля 2022, ПАИ

В День города в Пскове состоится вкусный праздник пирога. Участвовать может любой желающий – как опытный кондитер, так и любительница-домохозяйка.

Паблик «Наш Псков» предлагает порепетировать и приготовить десерт по рецепту от главврача Псковской городской поликлинники Галины Невалённой.