Панкратий и Кирилл: традиции и приметы на 22 июля

07:02, 22 июля 2022, ПАИ

23 июля православные отмечают память священномучеников Панкратия и Кирилла, сообщает calend.ru.

На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода — в таком случае и следующий год будет урожайным.

Крестьяне в этот день шли собирать чернику. В народе говорили: «Черника уведёт от живота лихо».

Хозяйки пекли пироги с черникой, варили варенье из этой ягоды. Знахари 22 июля собирали лекарственные травы и засушивали их. Считали, что этот день особенный. Травы, собранные на Панкратия, идеально подходят для ритуалов любовной магии.

Приметы и поверья:

Хороший урожай черники – к морозной зиме.

Если к этой дате черника ещё не созрела, то осень будет холодной.

Если ночью луна на небе потемнела, то до конца месяца будут идти дожди.

Средь бела дня кувшинки и лилии закрылись – примета, что на следующий день будет дождь.

Звезды тусклые на небе – к грозе.

Если в лесу много больших муравейников, то зима будет холодной и затяжной.

Радуга на небе – к ясной погоде.

Лягушки квакают тихо – к дождю, громко – к солнечной погоде. Если же кваканья лягушек не слышно, то грядёт похолодание.

Чтобы огурцы хорошо уродились, их нужно сеять на прошлогодних кукурузных грядках.

Тёмная луна – в конце месяца будут часто идти дожди.

Человеку, рожденному 22 июля, дано знание грибных и ягодных мест.

