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Панкратий и Кирилл: традиции и приметы на 22 июля

23 июля православные отмечают память священномучеников Панкратия и Кирилла, сообщает calend.ru.

На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода — в таком случае и следующий год будет урожайным.

Крестьяне в этот день шли собирать чернику. В народе говорили: «Черника уведёт от живота лихо». 

Хозяйки пекли пироги с черникой, варили варенье из этой ягоды. Знахари 22 июля собирали лекарственные травы и засушивали их. Считали, что этот день особенный. Травы, собранные на Панкратия, идеально подходят для ритуалов любовной магии.

Приметы и поверья:

  • Хороший урожай черники – к морозной зиме.
  • Если к этой дате черника ещё не созрела, то осень будет холодной.
  • Если ночью луна на небе потемнела, то до конца месяца будут идти дожди.
  • Средь бела дня кувшинки и лилии закрылись – примета, что на следующий день будет дождь.
  • Звезды тусклые на небе – к грозе.
  • Если в лесу много больших муравейников, то зима будет холодной и затяжной.
  • Радуга на небе – к ясной погоде.
  • Лягушки квакают тихо – к дождю, громко – к солнечной погоде. Если же кваканья лягушек не слышно, то грядёт похолодание.
  • Чтобы огурцы хорошо уродились, их нужно сеять на прошлогодних кукурузных грядках.
  • Тёмная луна – в конце месяца будут часто идти дожди.

Человеку, рожденному 22 июля, дано знание грибных и ягодных мест. 
 

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