Панкратий и Кирилл: традиции и приметы на 22 июля
23 июля православные отмечают память священномучеников Панкратия и Кирилла, сообщает calend.ru.
На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода — в таком случае и следующий год будет урожайным.
Крестьяне в этот день шли собирать чернику. В народе говорили: «Черника уведёт от живота лихо».
Хозяйки пекли пироги с черникой, варили варенье из этой ягоды. Знахари 22 июля собирали лекарственные травы и засушивали их. Считали, что этот день особенный. Травы, собранные на Панкратия, идеально подходят для ритуалов любовной магии.
Приметы и поверья:
- Хороший урожай черники – к морозной зиме.
- Если к этой дате черника ещё не созрела, то осень будет холодной.
- Если ночью луна на небе потемнела, то до конца месяца будут идти дожди.
- Средь бела дня кувшинки и лилии закрылись – примета, что на следующий день будет дождь.
- Звезды тусклые на небе – к грозе.
- Если в лесу много больших муравейников, то зима будет холодной и затяжной.
- Радуга на небе – к ясной погоде.
- Лягушки квакают тихо – к дождю, громко – к солнечной погоде. Если же кваканья лягушек не слышно, то грядёт похолодание.
- Чтобы огурцы хорошо уродились, их нужно сеять на прошлогодних кукурузных грядках.
- Тёмная луна – в конце месяца будут часто идти дожди.
Человеку, рожденному 22 июля, дано знание грибных и ягодных мест.
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