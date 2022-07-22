Псковичам могут возместить до 90% средств, затраченных на борьбу с борщевиком

08:48, 22 июля 2022, ПАИ

Псковичи могут возместить до 90% средств, затраченных на борьбу с борщевиком Сосновского на своём участке, об этом заявила глава Псковского района Наталья Фёдорова в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что в борьбе с борщевиком важен комплексный подход. «Если человек сделал, а его сосед нет, то смысл работ? И все это прекрасно понимают», — подчеркнула она.

«Если собственник участка несёт затраты на обработку от борщевика, он может обратиться с заявкой в комитет по сельскому хозяйству, где ему на основании фактически проведённых работ компенсируют до 90% их стоимости», — рассказала глава района и добавила, что к заявке надо приложить чеки либо договор и акт выполненных работ.