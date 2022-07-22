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Экономика

Фермерская ярмарка выходного дня заработает сегодня в Пскове

Фермерская ярмарка выходного дня заработает сегодня в Пскове в тестовом режиме, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Торговые ряды будут располагаться недалеко от пересечения улиц К. Маркса и Воровского. Продавать свою продукцию там будут фермеры и несколько представителей райпо. «Заявителей было даже больше, чем торговых мест, но уместили всех желающих», — отметил губернатор.

Ярмарка будет работать по пятницам с 10:00 до 19:00 и субботам с 10:00 до 16:00.

Здесь будет представлено много сезонных товаров – овощей, фруктов, ягод, – а также мясо, молочная продукция, мед, орехи.

«Планируем, что ярмарка будет проводиться еженедельно до октября. Это хорошая возможность жителям и гостям города приобретать фермерские продукты высокого качества по конкурентным ценам, а производителям – найти новых клиентов», — подчеркнул глава региона.

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