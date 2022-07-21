Псковичей приглашают принять участие в турнире по киберфутболу
Летний кубок по интерактивному футболу в дисциплине FIFA 22 пройдет 23 июля в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации компьютерного спорта Псковской области.
Турнир посвящён 78-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Место проведения: - стадион «Машиностроитель».
В соревнованиях могут принять участие все желающие в возрасте от 12 лет. Участие в соревнованиях бесплатное. Платформа соревнований: PS5\PS4.
Регистрация участников осуществляется до 10:30 23 июля. Ссылка на регистрацию: https://vk.com/topic-116457479_48940540.
Подробную информацию можно узнать в группе https://vk.com/fcs60 или по телефону +7 (911) 890-36-64 (Мошура Давид).
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