Псковичей приглашают принять участие в турнире по киберфутболу

08:54, 22 июля 2022, ПАИ

Летний кубок по интерактивному футболу в дисциплине FIFA 22 пройдет 23 июля в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации компьютерного спорта Псковской области.

Турнир посвящён 78-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Место проведения: - стадион «Машиностроитель».

В соревнованиях могут принять участие все желающие в возрасте от 12 лет. Участие в соревнованиях бесплатное. Платформа соревнований: PS5\PS4.

Регистрация участников осуществляется до 10:30 23 июля. Ссылка на регистрацию: https://vk.com/topic-116457479_48940540.

Подробную информацию можно узнать в группе https://vk.com/fcs60 или по телефону +7 (911) 890-36-64 (Мошура Давид).