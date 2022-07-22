15% россиян мечтают об увольнении

08:26, 22 июля 2022, ПАИ

hh.ru и проект Transition Bureau выяснили, что для россиян значат компании, в которых они работают.

Так, 30% опрошенных сообщили, что им нравится быть частью компаний, где они работают, а 15% мечтают уволиться и найти новую работу (о таком заявляли люди от 50 до 55 лет). Для 38% респондентов их компания – это просто возможность зарабатывать деньги. Чуть менее 15% не ощущают никакую связь с компанией, но близки и дружны с коллегами.

Чаще других дружат с коллегами, но не чувствуют особой любви к своей компании респонденты от 30 до 34 лет.

Для каждого второго респондента из сферы ретейла (52%) и финансового сектора (51%) их компания почти ничего не значит. При этом более «высокие» чувства проявляют к своим компаниям респонденты из ИТ-сектора: 38% опрошенных сказали, что рады быть частью своей организации. Чаще других мечтают покинуть свою компанию представители строительной сферы.