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Общество

Могилу Олега Березкина ищет в Псковской области его дочь

В программу «Жди меня» обратилась Светлана, которая ищет могилу своего отца Олега Березкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтеры проекта «Жди меня».

Заявительница отметила, что в последний раз виделась с отцом в 2002 году. Тогда он проживал в Пскове с женщиной.

«В 2004 году эта женщина прислала мне письмо, в котором сообщила, что папа умер. Я пыталась искать там же в Пскове, но у меня ничего не вышло. Прошу вас помочь мне найти место захоронения и информацию о моём отце», - написала Светлана.

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