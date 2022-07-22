Псковские юристы проведут обучающий семинар для социальных работников

09:34, 22 июля 2022, ПАИ

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» совместно с комитетом по социальной защите Псковской области проведут 22 июля обучающий семинар для социальных работников, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении.

Тема семинара – «Финансовая грамотность, как механизм защиты от мошеннических действий». В ходе семинара юристы расскажут о новых схемах мошенничества, о тонкостях кредитования и банкротстве физических лиц, а также ответят на актуальные вопросы, связанные с работой судебных приставов.

В качестве экспертов на семинаре выступят исполнительный директор Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Неля Лебедева и адвокат, член исполнительного комитета Ассоциации юристов Анна Здановская.

По результатам обучения социальные работники смогут использовать полученную информацию для предупреждения случаев мошенничества среди своих клиентов.

Напомним, социальный проект «Вместе против мошенников» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на повышение правовой грамотности уязвимых социальных групп, профилактику преступлений, связанных с мошенничеством, формированию у групп риска установок на безопасное финансовое поведение.