В Себежском районе Россельхознадзор запретил ввоз 10 тонн черешни

09:48, 22 июля 2022, ПАИ

В Себежском районе на складе временного хранения в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора была выявлена партия заражённой черешни. Почти 10 тонн косточковых следовали из Сербии в Нижний Новгород. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Лабораторные исследования установили, что партия черешни заражена возбудителем бурой монилиозной гнили, являющимся карантинным объектом на территории Евразийского экономического союза. Ввоз 9,9 тонн черешни на территорию Российской Федерации запрещён, по заявлению собственника продукция будет уничтожена.