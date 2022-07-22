Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Себежском районе Россельхознадзор запретил ввоз 10 тонн черешни

Фото: Hi-chef

В Себежском районе на складе временного хранения в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора была выявлена партия заражённой черешни. Почти 10 тонн косточковых следовали из Сербии в Нижний Новгород. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Лабораторные исследования установили, что партия черешни заражена возбудителем бурой монилиозной гнили, являющимся карантинным объектом на территории Евразийского экономического союза. Ввоз 9,9 тонн черешни на территорию Российской Федерации запрещён, по заявлению собственника продукция будет уничтожена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 июля 2022

Псковская область присоединилась к федеральной кампании «Расставь приоритеты!»
22 июля 2022

Более 62 тонн молока в день производят сельхозпредприятия Псковского района
22 июля 2022

В Себежском районе Россельхознадзор запретил ввоз 10 тонн черешни

22 июля 2022

Куда сходить в Пскове в преддверии Дня города 22 июля

22 июля 2022

Жару до 30 градусов обещают псковичам сегодня
22 июля 2022

Псковичам могут возместить до 90% средств, затраченных на борьбу с борщевиком
22 июля 2022

Минпромторг поддержал программу фудшеринга по раздаче продуктов малоимущим
22 июля 2022

ВИДЕО Светомузыкальный фонтан в Дендропарке заработал

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...