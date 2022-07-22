Полиция просит псковичей помочь установить личность погибшей женщины

10:05, 22 июля 2022, ПАИ

Личность неизвестной погибшей пожилой женщины устанавливает ОМВД России по Псковскому району, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Её труп без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен 24 июня текущего года на территории деревни Торошино Псковского района», – говорится в сообщении.

На вид погибшей 60-65 лет, рост 160 сантиметров, телосложение плотное. Волосы у неё седые, короткие, на левой брови имеется бородавка размером 0,5 сантиметров. Пенсионерка была одета в сине-бело-чёрную блузку, чёрные спортивные штаны и синие галоши.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этой женщине или похожей на неё по приметам, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району: Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, контактные телефоны 8(8112) 676-851, 676-872 или 02.