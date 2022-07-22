Пригородный поезд Псков – Луга отменят из-за ремонта
В связи с проведением ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД» пригородный поезд Псков – Луга будет отменен 27 июля, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.
По субботам и воскресеньям поезд будет курсировать по прежнему расписанию.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
22 июля 2022
Псковские артисты и ремесленники принимают участие в ХI Русских Ганзейских днях в Великом Устюге
22 июля 2022
12 команд приняли участие в интеллектуальной игре, приуроченной к празднованию Дня города Пскова
22 июля 2022
В Пыталово прошёл митинг в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков
22 июля 2022
Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры для повышения рождаемости