Пригородный поезд Псков – Луга отменят из-за ремонта

11:11, 22 июля 2022, ПАИ

В связи с проведением ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД» пригородный поезд Псков – Луга будет отменен 27 июля, сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

По субботам и воскресеньям поезд будет курсировать по прежнему расписанию.